CMLL conquista el Vive Latino 2026 con dos días de lucha libre

El CMLL formó parte del Vive Latino 2026 con presentaciones especiales los días 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP, como parte de la colaboración con Barba Producciones.

Durante ambos días, el público del festival pudo disfrutar de un espectáculo especial de lucha libre que combinó combates, exhibiciones y momentos de interacción con los asistentes, en un ambiente muy distinto al de la tradicional Arena México.

► Templario vence a Soberano Jr. en la lucha estelar del sábado

El momento más destacado del sábado fue el combate individual entre Templario y Soberano Jr.

Ambos protagonizaron una lucha muy aplaudida por el público del festival, en la que Templario terminó llevándose la victoria para proclamarse de forma simbólica como Campeón del Vive Latino 2026.

El triunfo fue celebrado en el escenario del evento con un cinturón o trofeo especial del festival, en uno de los momentos más virales del fin de semana.

► Resultados más importantes del domingo

El domingo 15 de marzo también contó con varios combates protagonizados por talento del Consejo Mundial.

Microestrellas y talento adicional también participaron

Además de los combates principales, el evento contó con participaciones especiales de luchadores como Century, Tiger Boy y Kabula.

Las Microestrellas del CMLL también tuvieron su momento con una divertida exhibición en la que participaron Kemalito, Periquito, Átomo y Tengu, generando una gran reacción del público.

Asimismo, luchadores independientes como Chico Calavera, Bendito, Conquistador, Bravo, Arlequín, Turbo, Símbolo y Jaguar Joe formaron parte de luchas y segmentos adicionales durante el espectáculo.

Debido al formato de festival del Vive Latino, el show mezcló lucha libre con música y ambiente de concierto, por lo que el enfoque fue más de exhibición y entretenimiento que de cartelera tradicional con caídas detalladas como ocurre en la Arena México.