El CMLL arranca el 2020 a tambor batiente con su magna función especial «Sin Piedad 2020» que se realizará el 1 de enero en la Monumental Arena México.

Serán dos luchas de apuestas más una de campeonato, las que se dirimirán en el Coso de la Colonia de los Doctores. Llegarán a su fin dos de las rivalidades más candentes y explosivas donde los perdedores tributarán su melena y su máscara respectivamente.

El primer duelo de apuestas es por las incógnitas entre Espíritu Negro y Principe Diamante.

Esta lucha da continuidad a la tradición de que luchadores preliminares consigan una lucha de apuestas en periodo vacacional.

Espíritu Negro es el elemento de más experiencia, con 19 años de carrera profesional, aunque con poco tiempo en la empresa. Se encuentra ante su gran oportunidad ya que es difícil que consiga una lucha de esta naturaleza. Además, acaba de estrenar un nuevo trío, La Ola Negra. Son tres integrantes (Akuma, Espanto Jr.) que todavía no van a ninguna lado y tienen grandes planes para despegar.



Príncipe Diamante solo lleva cuatro años como luchador; en este sentido la tendencia indicaría que el luchador joven supera al de experiencia. Sin embargo, estas últimas semanas se ha visto apabullado por su oponente evidenciando sus limitaciones. Además de la lucha libre, Príncipe Diamante alterna sus actividades con la actuación en telenovelas, por lo que no sería raro que fuera candidato a perder su máscara, a pesar de considerarse favorito para éste duelo.

Carístico y Místico son los noveles monarcas Mundiales de Parejas del CMLL quienes exponen por primera ocasión su cetro. Frente de ellos tienen a Cuatrero y Forastero de la Nueva Generación Dinamita. A pesar de ser la lucha semifinal es el choque más relevante de la función y los campeones deberán hacer válida su proclama de que ha llegado una nueva era para la división. Pero la NGD son adversarios muy peligrosos y se crecen en este tipo de compromisos; los cuatro luchadores trabajan muy buen juntos, por lo que se augura un gran combate.

La gran estelar es el choque por las cabelleras entre Dulce Gardenia y Kawato San.



Dulce Gardenia ha sido una de las grandes revelaciones de 2019, a quien se le ha brindado un impulso increíble por lo que la lógica indica que será el triunfador. Tendrá el apoyo incondicional del público gracias a su gran carisma y será quien imprima los momentos chuscos durante el encuentro.

Con respecto a Kawato San, lleva dos años en nuestro país y en cualquier momento su estancia puede terminar. Su logro más significativo fue la conquista del Campeonato Mundial de Peso Ligero CMLL, al que tuvo que renunciar tras una ausencia poco clara. Kawato siente gran confianza en triunfar y después piensa ir en pos del cinturón que perdió en el escritorio, siendo indicativo de que el CMLL no tiene definido cuando NJPW requiera a su luchador.

Tras este breve análisis, ¿tienen definidos a sus favoritos?

El cartel completo queda así:

CMLL «Sin Piedad», 01.01.2020

Arena México, CDMX

1. Black Panther, Drone, Guerrero Maya Jr. vs Sagrado, Tiger, Universo 2000 Jr.

2. Audaz, Rey Cometa, Star Jr. vs Felino, Hechicero, Mephisto

3. Atlantis Jr., Kráneo, Soberano Jr. vs Bárbaro Cavernario, Hijo del Villano III, Negro Casas

4. Máscara vs. máscara: Espíritu Negro vs Príncipe Diamante

5. Campeonato Mundial de Parejas CMLL: Carístico y Místico (c) vs. Cuatrero y Forastero

6. Cabellera vs. cabellera: Dulce Gardenia vs. Kawato San