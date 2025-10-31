CMLL: Así será el Tzompantli de Máscaras 2025

por

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló el cartel oficial del Tzompantli de Máscaras 2025, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en la Arena México, como parte de la tradicional celebración del Día de Muertos.

Este evento, único en su tipo, reúne a luchadores que alguna vez portaron máscara, ya sea que la perdieran en combate o la abandonaran por decisión propia, para revivir por una noche su identidad enmascarada. La función promete un ambiente cargado de simbolismo, recuerdos y emociones tanto para los protagonistas como para los aficionados.

Cartelera del Tzompantli de Máscaras 2025

Los boletos para esta función especial del Día de Muertos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas de la Arena México.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos