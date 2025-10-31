CMLL: Así será el Tzompantli de Máscaras 2025

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló el cartel oficial del Tzompantli de Máscaras 2025, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en la Arena México, como parte de la tradicional celebración del Día de Muertos.
Este evento, único en su tipo, reúne a luchadores que alguna vez portaron máscara, ya sea que la perdieran en combate o la abandonaran por decisión propia, para revivir por una noche su identidad enmascarada. La función promete un ambiente cargado de simbolismo, recuerdos y emociones tanto para los protagonistas como para los aficionados.
► Cartelera del Tzompantli de Máscaras 2025
- Lucha estelar (triangular): Volador Jr. vs Bárbaro Cavernario vs El Valiente
- Lucha semifinal – Campeonato Peso Abierto MLW: Blue Panther (c) vs Averno
- Tercera lucha: Ángel de Oro y Niebla Roja vs Último Guerrero y Rey Bucanero
- Copa Tzompantli de Rudos: Euforia vs Stuka Jr. vs Akuma vs Virus
- Segunda lucha de Amazonas: La Catalina y Princesa Sugehit vs Persephone y Reyna Isis
- Lucha inicial: Kaligua, Último Dragoncito y Shockercito vs Pequeño Olímpico, Pequeño Violencia y Mercurio
Los boletos para esta función especial del Día de Muertos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas de la Arena México.