CMLL: Así será el Tzompantli de Máscaras 2025

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló el cartel oficial del Tzompantli de Máscaras 2025, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre en la Arena México, como parte de la tradicional celebración del Día de Muertos.

Este evento, único en su tipo, reúne a luchadores que alguna vez portaron máscara, ya sea que la perdieran en combate o la abandonaran por decisión propia, para revivir por una noche su identidad enmascarada. La función promete un ambiente cargado de simbolismo, recuerdos y emociones tanto para los protagonistas como para los aficionados.

#CMLLInforma || Euforia, Stuka Jr., Akuma y Virus se enfrentan en un cuadrangular por la Copa Tzompantli. 📲 https://t.co/kelGXKyh3j pic.twitter.com/45av50tGAb — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) October 30, 2025

► Cartelera del Tzompantli de Máscaras 2025

Los boletos para esta función especial del Día de Muertos ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas de la Arena México.