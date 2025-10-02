CMLL Arena México 3 de octubre | Bandido vs Hechicero por Campeonato ROH

por

El Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a la Arena México este viernes 12 de septiembre de 2025 con su tradicional Viernes Espectacular. La función será encabezada por una lucha de talla internacional: Brody King y Bandido expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y Difunto.

Además, la cartelería integra la segunda fase de la Copa Independencia, con enfrentamientos que reúnen a leyendas y jóvenes figuras como Atlantis, Blue Panther, Titán y Templario. La cartelera también incluye un mano a mano femenil estelar entre La Catalina y Zeuxis.

► Cartel completo Arena México – 12 de septiembre de 2025

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW:
Brody King y Bandido (c) vs. Zandokan Jr. y Difunto
Copa Independencia – Segunda Fase:
Atlantis y Blue Panther vs. Titán y Templario vs. Euforia y Mephisto vs. Max Star y Futuro
La Catalina vs. Zeuxis
La Catalina vs. Zeuxis
Tríos:
Magia Blanca, Xelhua y Hijo del Pantera vs. Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II
Mini-Estelar:
Galaxy y Shockercito vs. Pequeño Pólvora y Full Metal

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos