CMLL Arena México 3 de octubre | Bandido vs Hechicero por Campeonato ROH

El Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a la Arena México este viernes 12 de septiembre de 2025 con su tradicional Viernes Espectacular. La función será encabezada por una lucha de talla internacional: Brody King y Bandido expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y Difunto.

Además, la cartelería integra la segunda fase de la Copa Independencia, con enfrentamientos que reúnen a leyendas y jóvenes figuras como Atlantis, Blue Panther, Titán y Templario. La cartelera también incluye un mano a mano femenil estelar entre La Catalina y Zeuxis.

► Cartel completo Arena México – 12 de septiembre de 2025