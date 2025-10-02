CMLL Arena México 3 de octubre | Bandido vs Hechicero por Campeonato ROH

El Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a la Arena México este viernes 12 de septiembre de 2025 con su tradicional Viernes Espectacular. La función será encabezada por una lucha de talla internacional: Brody King y Bandido expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y Difunto.
Además, la cartelería integra la segunda fase de la Copa Independencia, con enfrentamientos que reúnen a leyendas y jóvenes figuras como Atlantis, Blue Panther, Titán y Templario. La cartelera también incluye un mano a mano femenil estelar entre La Catalina y Zeuxis.
- Así fue la Colaboración del CMLL con Pokémon
- El Campeonato Mundial ROH se defenderá este viernes en el CMLL
- Noche de Campeones del CMLL 2025 ¿Qué títulos cambiaron de manos?
► Cartel completo Arena México – 12 de septiembre de 2025
Brody King y Bandido (c) vs. Zandokan Jr. y Difunto
Atlantis y Blue Panther vs. Titán y Templario vs. Euforia y Mephisto vs. Max Star y Futuro
La Catalina vs. Zeuxis
Magia Blanca, Xelhua y Hijo del Pantera vs. Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II
Galaxy y Shockercito vs. Pequeño Pólvora y Full Metal