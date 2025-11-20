CMLL Arena México, 21 de noviembre | segunda eliminatoria Leyenda Azul

La Arena México vivirá una noche emocionante este viernes 21 de noviembre, con una función que combina regresos esperados, choque de estilos internacionales y la segunda eliminatoria rumbo al prestigioso Torneo de la Leyenda Azul.

El Consejo Mundial de Lucha Libre ha estructurado una cartelera donde destacan tres encuentros principales que prometen encender el Coloso de la Colonia Doctores.

En el turno estelar, Místico y Komander unirán fuerzas para enfrentar a The Beast Mortos —quien vuelve al inmueble tras su paso por AEW— y al siempre agresivo Bárbaro Cavernario. El regreso simultáneo de Komander y Mortos a la Arena México es uno de los puntos más llamativos del programa, y el ambiente anticipa un duelo explosivo lleno de vuelos, fuerza y agresividad.

La función también presentará la segunda eliminatoria del Torneo de la Leyenda Azul, uno de los certámenes más simbólicos para los pesos completos del CMLL. En esta fase chocarán cinco gladiadores con historial y estilo propio: Hechicero, Euforia, Soberano Jr., Ángel de Oro y el veterano Último Guerrero. El ganador avanzará a la final del torneo inspirado en la figura del inolvidable Blue Demon.

El “Dream Match” de la noche será una exhibición de habilidad a máxima velocidad: Máscara Dorada y Neón medirán su técnica aérea ante dos referentes internacionales: “Speedball” Mike Bailey y Kevin Knight. El duelo, que mezcla escuelas japonesas, estadounidenses y mexicanas, promete ser uno de los más espectaculares del año.

► Resto de los combates

Además de las tres confrontaciones principales, la función incluye un choque femenil de alto nivel con Lluvia y Jarochita ante Zeuxis y Olympia, combate que podría sacudir las rivalidades dentro de la división.

La presencia ruda se hará notar con Coyote y Póvora enfrentando a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, mientras que las filas jóvenes abrirán la función con dos duplas en ascenso: Péndulo y Alexius ante Poseidón y Troglodita.

► Cartel completo – Arena México, viernes 21 de noviembre

Místico & Komander vs The Beast Mortos & Bárbaro Cavernario

Segunda eliminatoria del Torneo Leyenda Azul: Hechicero vs Euforia vs Soberano Jr. vs Ángel de Oro vs Último Guerrero

Dream Match: Máscara Dorada & Neón vs “Speedball” Mike Bailey & Kevin Knight

Lluvia & Jarochita vs Zeuxis & Olympia

Calavera Jr. I & Calavera Jr. II vs Coyote & Póvora

Péndulo & Alexius vs Poseidón & Troglodita

La cita está puesta: otro viernes de alarido en la Catedral de la Lucha Libre.