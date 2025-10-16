CMLL Arena México 15 de octubre | Noche de Amazonas en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) prepara una velada inolvidable este viernes 17 de octubre en la Arena México, enmarcada en el Mes de las Amazonas. La noche tendrá como atractivos principales la final del Campeonato Universal de Amazonas 2025 y la defensa del Campeonato Mundial Femenil del CMLL.

En la final del torneo, India Sioux se enfrentará a Skadi en un duelo que pondrá a prueba técnica, agilidad y resistencia para coronar a la nueva reina universal.

Mientras tanto, Mercedes Moné, estrella internacional de AEW, defenderá el título principal del CMLL ante Persephone, quien busca vengar encuentros previos y reclamar el oro de la empresa.

La función también servirá como antesala al Gran Prix de Amazonas, programado para el 24 de octubre. Luchadoras como La Catalina, Lluvia y otras contendientes ofrecerán un adelanto del torneo internacional, aumentando la expectativa entre los aficionados.

Cartel de la Noche de Amazonas