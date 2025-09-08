CMLL Arena México 12 de septiembre de 2025 | Bandido y Brody King defienden el Campeonato Mundial de Parejas AEW

por
CMLL Arena México – 12 de septiembre de 2025

El Consejo Mundial de Lucha Libre presenta este viernes 12 de septiembre de 2025, en la Arena México, su tradicional Viernes Espectacular. La función será encabezada por una lucha de talla internacional: Brody King y Bandido expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y Difunto.

Además, la velada contará con la segunda fase de la Copa Independencia, donde participarán leyendas y jóvenes estrellas como Atlantis, Blue Panther, Titán y Templario. También destaca el mano a mano femenil entre La Catalina y Zeuxis.

► Cartel completo Arena México – 12 de septiembre de 2025

Arena México – 12 de septiembre de 2025

📍Arena México
🗓️ Viernes 12 de Septiembre 2025
🕣 8:30 p.m.

Boletos en taquillas y en Ticketmaster.

