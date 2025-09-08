El Consejo Mundial de Lucha Libre presenta este viernes 12 de septiembre de 2025, en la Arena México, su tradicional Viernes Espectacular. La función será encabezada por una lucha de talla internacional: Brody King y Bandido expondrán el Campeonato Mundial de Parejas AEW ante Zandokan Jr. y Difunto.
Además, la velada contará con la segunda fase de la Copa Independencia, donde participarán leyendas y jóvenes estrellas como Atlantis, Blue Panther, Titán y Templario. También destaca el mano a mano femenil entre La Catalina y Zeuxis.
► Cartel completo Arena México – 12 de septiembre de 2025
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Brody King y Bandido (c) vs. Zandokan Jr. y Difunto
- Copa Independencia – Segunda Fase: Atlantis y Blue Panther vs. Titán y Templario vs. Euforia y Mephisto vs. Max Star y Futuro
- La Catalina vs. Zeuxis
- Magia Blanca, Xelhua y Hijo del Pantera vs. Calavera Jr. I, Infarto y Calavera Jr. II
- Galaxy y Shockercito vs. Pequeño Pólvora y Full Metal
Arena México
Viernes 12 de Septiembre 2025
8:30 p.m.
Boletos en taquillas y en Ticketmaster.