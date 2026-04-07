La Diva del Ring dice adiós: CMLL anuncia la salida de La Catalina

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La Catalina

El Consejo Mundial de Lucha Libre emitió este martes un comunicado oficial en el que informa que, con efectos a partir del 1 de abril de 2026, La Catalina ha dejado de formar parte del elenco de las Amazonas del CMLL.

El comunicado detalla que la salida se debe a la conclusión de la relación contractual, la cual no fue renovada por decisión única y expresa de la propia luchadora. Según el texto, La Catalina “manifestó y formalizó de manera inequívoca su voluntad de no dar continuidad a dicho vínculo, por así convenir exclusivamente a sus intereses”.

Concluye el texto deseándole “éxito en sus futuros proyectos” y aclarando que este será el único posicionamiento institucional sobre el tema.

Catalina Aurora García Corrial nació el 4 de mayo de 2000 en Santiago de Chile. Debutó en la lucha libre profesional el 1 de febrero de 2014, y después de una breve etapa con WWE, se consolidó como una de las figuras internacionales más destacadas del CMLL en los últimos años. Llegó al CMLL como freelancer y rápidamente se ganó el apodo de “La Diva del Ring” por su carisma, presencia escénica y su estilo técnico-llamativo.

Prono se convirtió en una de las Amazonas más seguidas por el público mexicano y latinoamericano.

► Reacciones

La Catalina

El anuncio tomó por sorpresa a muchos aficionados, ya que La Catalina había tenido actividad reciente en las funciones del CMLL y era parte activa de las historias de la división femenil. En las redes sociales ya circulan especulaciones sobre su futuro: algunos apuntan a su incorporación a AAA, proyectos en otros países o incluso su regreso a WWE.

Por ahora, el CMLL se limitó a desearle éxito y cerró cualquier puerta a declaraciones adicionales.

La salida de La Catalina marca el fin de una etapa exitosa para la chilena en la Arena México y deja un espacio el CMLL deberá rellenar en las próximas semanas

Solo queda esperar el próximo capítulo de la carrera de La Diva del Ring. ¡Éxito, Catalina!

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Columnista de la revista SÚPER LUCHAS desde 1998. Editor en Jefe desde 2003

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