CMLL anuncia evento en Las Vegas durante el fin de semana de WrestleMania

Como ya es una tradición dentro de la industria, distintas empresas aprovechan el fin de semana de WrestleMania para realizar funciones especiales, y este 2026 el CMLL se sumará con un evento en Estados Unidos.

La función llevará por nombre Palms Slam Fest y se celebrará el próximo 16 de abril en el Pearl Theater at Palms Casino Resort, en la ciudad de Las Vegas.

► CMLL se suma a la semana de WrestleMania

Durante años, promociones independientes y compañías internacionales han encontrado en la semana de WrestleMania una vitrina ideal para presentar sus mejores talentos ante una audiencia global.

El CMLL relizará su primera función en este momento histórico y llevará parte de su roster a territorio estadounidense, reforzando su presencia fuera de México en uno de los fines de semana más importantes del año.

Este movimiento también responde a la tendencia de colaboración internacional que ha impulsado la empresa en los últimos años.

► Luchadores confirmados para Palms Slam Fest

Aunque la cartelera completa aún no ha sido revelada, ya se han confirmado varios nombres destacados que formarán parte del evento.

Se espera que en los próximos días se anuncien más participantes para completar la función.

► Posibles colaboraciones con AEW, MLW y NJPW Strong

Otro punto a destacar es la posibilidad de ver talento de empresas aliadas como AEW, MLW o NJPW, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

Estas alianzas han permitido al CMLL expandir su alcance internacional, por lo que no se descarta la presencia de luchadores extranjeros en el evento.

Con este anuncio, el CMLL se suma a la intensa agenda de la semana de WrestleMania, donde aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de una amplia oferta de lucha libre.