CM Punk ya tiene rival para especial en Madison Square Garden

Como todos los años, WWE ya se está preparando para su especial post Navidad en el Madison Square Garden este 26 de diciembre, que forma parte de la gira anual de fin de año para los fanáticos, con la compañía programando algunos buenos combates.

► CM Punk se enfrentará a Ludwig Kaiser

Precisamente, uno de los que verá acción después de Navidad será CM Punk, ya que la cuenta oficial de X del Madison Square Garden confirmó la presencia del luchador, quien se enfrentará en un mano a mano ante Ludwig kaiser, siendo la primera vez que ambos combatan en un ring.

«ÚLTIMA HORA: CM Punk vs. Ludwig Kaiser en la gira navideña anual de WWE Live en The Garden el 26 de diciembre».

Esta será la segunda vez consecutiva que CM Punk forma parte de la tradición anual de WWE, ya que el año pasado precisamente hizo su regreso al ring en el Madison Square Garden, enfrentándose a Dominik Mysterio, y logrando la victoria. Ahora, con el impulso de su lado, y luego de tener un año bastante ajetreado, «The Best in the World» buscará ofrecer otra actuación memorable en el icónico lugar.

Además, CM Punk no tendrá mucho respiro en los próximos días, ya que en la semana siguiente se enfrentará ante Seth Rollins en un combate que marcará su rivalidad y coincidirá con el estreno de WWE en Netflix. Además, ya la compañía está trazando su plan para WrestleMania 41, hasta ahora incierto, pero que podría dar un vuelco por la posibilidad de un enfrentamiento contra Roman Reigns.