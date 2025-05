CM Punk ya luchó antes en WWE Saturday Night’s Main Event

El 24 de mayo, WWE celebrará una nueva edición del especial Saturday Night’s Main Event, donde CM Punk se unirá a Sami Zayn contra Seth Rollins y Bron Breakker.

Pero para el «Best in the World» no será la primera vez participando en este evento que fue recuperado por la compañía en diciembre de 2024 (desde agosto de 2008).

El 18 de agosto de 2007 se emitió la edición XXXV y en el combate principal Punk y The Boogeyman derrotaron a John Morrison y Big Daddy V.

The last time CM Punk wrestled on WWE Saturday Night’s Main Event was in 2007.

He teamed with The Boogeyman against John Morrison and Big Daddy V. pic.twitter.com/SfvOSYuHEH

— Fightful Wrestling (@Fightful) May 13, 2025