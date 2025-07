CM Punk y una maquilladora de WWE: «¿Qué te crees?»

CM Punk no siempre fue una estrella en la WWE y el momento en que se dio cuenta de que sí lo era tiene relación con una maquilladora.

El «Best in the World» lo recuerda durante una reciente entrevista con ESPN para promover la serie documental de Netflix WWE: Unreal:

«Solía haber una sola maquilladora, se llamaba Jan. No era la persona más amable del mundo. Así fue como supe que había logrado algo. La primera vez, yo ya tenía contrato, estaba en Ohio Valley Wrestling, en desarrollo, y me subieron para hacer un combate no televisado, un combate previo a la televisión.

Encontré un bote rociador en el estuche de maquillaje y me estaba mojando el pelo, y de repente escucho gritos llenos de palabrotas por el pasillo, como si un marinero me estuviera gritando. Me doy la vuelta y era Jan. Y me dice: ‘¿Qué crees que estás haciendo? Eso es para el talento. Suéltalo.’ Y yo respondí: ‘Ok.’ Me fui silenciosamente, de puntitas.

Eso fue en 2005, y ya en 2011, CM Punk se convierte en la superestrella más popular del negocio, y un día Jan se me acerca y me dice: ‘¿Por qué nunca vienes a verme? ¿Sabes que puedo cortarte el pelo, verdad?’ Y yo pensé: ‘Lo logré. Ahora soy una estrella de verdad.’»