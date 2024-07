CM Punk y sus cinco luchadores favoritos de la historia

Aunque su personaje (y se diría que por extensión su persona) siempre ha sobresalido por rupturista e irreverente, CM Punk guarda una gran consideración hacia las figuras pretéritas de la lucha libre.

Eso sí, Punk no se prodiga demasiado a la hora de hacer listas o valoraciones absolutas. Hay que remontarse casi cinco años atrás para encontrar algo parecido, cuando sucumbió a la moda de compartir su Monte Rushmore particular, mencionando vía X (Twitter) los nombres de Mitsuharu Misawa, Randy Savage, Steve Austin y Harley Race.

► Race y Austin, inamovibles

Las listas personales suelen variar periódicamente, y así, al ser preguntado por sus cinco luchadores favoritos de todos los tiempos durante su reciente entrevista con ESPN, CM Punk ofreció una relación de nombres distinta, sólo con Harley Race y Steve Austin manteniéndose perennes: Race, Austin, Terry Funk, Eddie Guerrero y Roddy Piper, luego de cambiar a «Rowdy» por Ricky Steamboat. Punk puntualizó que Austin es la mayor estrella de la historia de la industria.

No tardaron muchos seguidores en mostrarse sorprendidos ante el hecho de que Punk no mencionara a Bret Hart. Así, poco después, vía Instagram Stories el «Best in the World» quiso «actualizar» su lista.

La admiración de Punk hacia Hart viene de lejos, y el propio «Hitman» ha reconocido que «The Second City Savior» supone un gran responsable de su vigencia como uno de los grandes de la historia. Recordemos, por ejemplo, que Punk apareció el año pasado en NXT ataviado con una sudadera de Hart, donde, irónicamente, compartió focos con Shawn Michaels, el mayor rival en la carrera del canadiense.