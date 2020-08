CM Punk y su mordaz idea para RETRIBUTION

La identidad de los miembros de RETRIBUTION sigue siendo una de las comidillas del momento en la comunidad luchística de internet, que realmente se ve más motivada por comprobar si todo esto no será otra idea de WWE que cae en saco roto, debido a la aparente desesperación por elevar ratings y a la praxis extrema de ensayo-error que habría adoptado la empresa con tal fin.

En un principio, se pensó en la narrativa de un grupo de descontentos con su actual situación, caso de Tommaso Ciampa o Vanessa Borne. Pero lo único que sabemos a ciencia cierta es que esos "quinceañeros" (citando a Shane Helms) que han vandalizado Raw y SmackDown en las últimas semanas no son quienes realmente se descubrirán como verdaderos responsables del presunto caos que este grupo quiere llevar a WWE.

Y hoy, CM Punk, alguien del que por supuesto también se rumora puede suponer la mente maestra detrás de los encapuchados, propone una cuanto menos curiosa historia que vincula a RETRIBUTION con el pasado de Vince McMahon.

Retribution members should be the grandchildren of all the heads of former territories. Led by Greg Gagne.