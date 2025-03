WWE ha querido obviar ciertas declaraciones de CM Punk cuatro años atrás. Para el «Best in the World», él ya estelarizó WrestleMania cuando se midió a The Undertaker.

«[…] Y salí ahí y la rompí. No pudieron seguirme, no importa lo que dijeran. La gente sigue diciendo, ‘Oh, nunca estelarizaste WrestleMania’. Y yo digo, ‘Sí, lo hice’, por esa lucha. La gente debió recoger sus bártulos e irse a su casa después de ella».

Y es que esta semana, según reveló en primicia Paul Heyman, la lucha entre Punk, Roman Reigns y Seth Rollins en WrestleMania 41, cerrará el show. «The Wiseman» dio la noticia a bombo y platillo este pasado viernes, señalando la condición de sueño cumplido para el «Best in the World», si bien la empresa no ha concretado el día de disputa de esta batalla.

Triple H comentó vía X (Twitter) dicho anuncio, y sus palabras nos darían una pista.

Ink to paper… the biggest Triple Threat Match in #WrestleMania history and now officially a main event! https://t.co/z33EVN0AIK — Triple H (@TripleH) March 29, 2025

Puesto en papel… ¡la mayor Triple Amenaza en la historia de WrestleMania y ahora oficialmente un estelar!

Nótese que HHH escribe «un estelar», no «el estelar». Cody Rhodes y John Cena, sobraba decirlo, cerrarán la segunda y última jornada de WrestleMania 41, posición que se considera «el estelar» con todas las de la ley.

► The Rock niega sabotaje

Así, WWE parece zanjar cualquier polémica en torno a la reticencia de la compañía por conceder a CM Punk un estelar de WrestleMania, cuando, inicialmente, esto supuso uno de los factores que acabaron por sacar al «Second City Savior» de la compañía en 2014, según este mismo confesó entonces. Y siempre sobrevuela aquí la figura de The Rock.

Cada vez que Punk apunta a cerrar WrestleMania, The Rock, de alguna u otra forma, acaba por ser protagonista del evento. Y en las últimas horas, «The People’s Champ», ante las críticas de un seguidor vía Instagram apuntando a sus presuntos sabotajes a Punk y un odio recalcitrante, quiso decir esto.

«Primeramente, Punk y yo nos hemos convertido en buenos colegas a lo largo de los años. Somos buenos colegas. En segundo lugar, el combate que más veamos como éxito a largo plazo (no a corto plazo) ese será nuestro estelar de Mania. Por último, eres un payaso».