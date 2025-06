New York se convirtió en la sede del Fanatics Fest, un evento que conregó a los fanáticos de la WWE, al igual que algunas Superstrellas dado que habían algunas actividades relacionado con la compañía y venta de mercadería.

► CM Punk y Seth Rollins continúan intensa rivalidad

Contrario a lo que muchos pueden pensar, el Fanatics Fest no estuvo exento de problemas, ya que dos acérrimos rivales, CM Punk y Seth Rollins, coincidieron en espacio y tiempo y tuvieron un acalorado altercado durante el evento.

Precisamente, WWE publicó en su cuenta de Twitter un video donde CM Punk confronta a Seth Rollins mientras este se encontraba en el stand de Fanatics. Cuando Rollins salió, Punk se le puso en frente y el Visionario lo empujó sin mayor demora. Luego se desató un álgido intercambio verbal antes de que Rollins levantara su maletín de Money in the Bank. Justo cuando parecía que Punk iba a arremeter contra Rollins, la seguridad intervino y detuvo al Second City Saint, mientras que El Visionario seguía gritándole a su rival mientras lo llevaban a la parte trasera, y los fanáticos estaban emocionados por lo que vieron.

La rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins ha sido una de las más intensas en los últimos meses. Desde el regreso de Punk a la compañía, ambos han intercambiado ataques físicos y verbales, e incluso tuvieron su mano a mano en el estreno de Raw en Netflix el 6 de enero, donde Punk salió victorioso; no obstante, eso sería apenas el inicio, porque hasta el día de hoy han mantenido las hostilidades, como hemos podido apreciar.