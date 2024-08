CM Punk y Seth Rollins critican Love Island

Love Island es un popular reality show que se originó en el Reino Unido pero que en la actualidad tiene versiones en varios países por todo el planeta. En él, un grupo de concursantes vive juntos en una villa aislada en un lugar tropical. El objetivo principal del programa es encontrar el amor, ya que los isleños deben emparejarse entre ellos para evitar ser eliminados. A lo largo del programa, las parejas enfrentan varios desafíos y pruebas para demostrar la fuerza de sus relaciones, las cuales también dependen del gusto o no del público.

► En la WWE hablan de Love Island

La entrevistadora de la WWE Jackie Redmond acudió a las redes sociales para compartir un video de ella preguntando a algunas Superestrellas si son fanáticos del programa:

CM Punk: “Absolutamente no. No puedo con la televisión basura. Por eso me gusta la lucha libre, ya hay suficiente basura.”

Seth Rollins: “Ni de broma. Es asqueroso. Es basura, hermano. No [Becky no lo ve]. Somos personas serias, ¿vale? Personas serias. Como Bottoms. ¿Has visto la película Bottoms?”

Samantha Irvin: “No. Yo soy más de Flavor Of Love.”

Xavier Woods: «He visto Love Island, pero no lo veo regularmente. Vi el donde están detrás de — Love Is Blind. El donde la chica le dijo que se iba a asfixiar cuando la viera. Luego, el tipo se quedó fuera hasta las 3 a.m. con la otra chica cuando se suponía que debía estar allí. Cuando ella se lo dijo a su mamá, fue como, si hubiera sido yo, te habría matado. Tienes que chequear. Llamar a casa.”

Flavor of Love es otro reality show mientras que Bottoms, conocida como El club de las peleadoras, es una película de 2023: Dos chicas lesbianas poco populares de último año de instituto crean un club de la lucha para intentar impresionar a las animadoras y ligar con ellas. ¡Y su plan parece que funciona! Pero ¿se les acabará yendo todo de las manos.