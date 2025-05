CM Punk y Sami Zayn vs Seth Rollins y Bron Breakker en aturday Night’s Main Event

WWE ha confirmado una de las luchas para Saturday Night’s Main Event, la cual será donde CM Punk y Sami Zayn se unirán para enfrentar a Seth Rollins y Bron Breakker el próximo 24 de mayo en el Yuengling Center de Tampa, Florida.

La rivalidad viene cargada de tensión, traiciones y cuentas pendientes, y tomará forma en una lucha de parejas que promete robarse los reflectores. Es la primera vez que Punk y Sami hacen equipo y esto es por las circunstancias donde tienen un enemigo en común: Seth Rollins.

CM Punk and Sami have a convo about their match for SNME#WWERaw pic.twitter.com/bVT7RqoB7H

— Griffith (@Ienjoygraps) May 13, 2025