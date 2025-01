CM Punk y Paul Heyman: El secreto de su amistad

La relación entre CM Punk y Paul Heyman se remonta a la época en que el «Best in the World» llegó a WWE en 2006 y se unió a la marca ECW, donde «The Wiseman», como figura creativa, fue uno de sus principales impulsores. Su conexión se fortaleció cuando Heyman se convirtió en su manager en 2012 durante el histórico reinado de 434 días de Punk como Campeón WWE. A pesar de que el miembro del Salón de la Fama está conectado fuertemente con otras Superestrellas como Roman Reigns, su vínculo con el oriundo de Chicago siempre ha sido de amistad genuina, ya que nunca ha dependido de sucesos profesionales, lo que ha permitido que su relación se mantenga sólida a lo largo de los años.

Embed from Getty Images

► Una amistad longeva

Punk estuvo hablando recientemente con Jackie Redmond y contó el secreto de que sean amigos desde hace tanto tiempo:

«Somos amigos. Siempre hemos sido amigos. Sabes, Paul Heyman obviamente es un imán de controversia en el mundo de la lucha libre. Yo nunca he trabajado para Paul Heyman, así que creo que por eso nuestra relación siempre ha sido realmente, realmente buena. Él nunca ha trabajado para mí. Simplemente siempre hemos sido amigos, ya sabes, ha sido el manager de otras personas, el abogado de otras personas, el ‘consejero’ de otras personas.

Para mí y para él, siempre ha sido solo amistad. Nunca ha firmado mis cheques. Nunca he dependido de él, ya sabes, para el origen de mi dinero. Otras personas que sí lo han hecho pueden tener sentimientos diferentes sobre Paul Heyman, y lo entiendo. Pero creo que esa es la razón por la que él y yo nos llevamos tan bien y siempre lo hemos hecho.»

Punk también mencionó cómo la gente ha exagerado con la historia del favor que le debe Heyman. El excampeón afirmó que en realidad no sabe cuándo lo cobrará y bromeó diciendo que podría ser tan simple como llamarlo para que lo lleve a un show. No hace mucho, leíamos al también Hall of Famer Bully Ray especulando con qué podría tratarse.