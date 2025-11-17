CM Punk y Mr. Kennedy: Del entierro a amigos

CM Punk

Hubo un momento en que CM Punk y Mr. Kennedy tenían mala relación cuando eran compañeros en IWA Mid-South. ¿Qué pasó? ¿Se solucionó?

► Problemas y soluciones

Vamos a descubrirlo con las recientes declaraciones del propio Kennedy en el pódcast All Axxess.

«Punk, Ace Steel y Dave Prazak estaban haciendo los comentarios, y yo luché contra Austin Aries en uno de los combates de apertura. Esos tipos simplemente nos enterraron: desde el momento en que Aries cruzó la cortina hasta el momento en que ambos nos fuimos. Simplemente nos enterraron.»

«Años después, estuve con él en un show independiente y le pregunté: ‘¿Puedo hablar contigo un segundo?’. Lo llevé a otra sala y le dije: ‘Eh, ¿tenemos algún problema o algo así?’. Él no sabía a qué venía yo. Le planteé la situación y le dije: ‘Estaba esperando esta cinta, ¿verdad? No podía esperar para ver la grabación de mi combate, y cuando la recibo y la pongo, ustedes nos están enterrando todo el tiempo. ¿Hay algún problema?’. Y él dijo que no. Me dio la disculpa más profunda y sincera… No hubo ningún ‘sí, pero’. Me dio una disculpa genuina. Entonces lo dejamos atrás, aunque yo seguía guardando rencor.»

«Un día Paul Heyman nos invitó a comer sushi, y nos sentamos a hablar y a conocernos, y dejamos todo completamente atrás, y nos convertimos en buenos amigos

