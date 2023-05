CM Punk y Chris Jericho, en la mira de Fred Rosser

Tras una década aproximadamente dándose a conocer como Darren Young, Fred Rosser abandonó WWE para emprender una aventura luchística como independiente que lo ha tenido enfocado principalmente en Japón, en NJPW, desde 2020, aunque sin perder de vista otras compañías estadounidenses de renombre como IMPACT o NWA. No parece tener la intención de volver a su país natal en un futuro cercano a tiempo completo pero sí que tiene unos cuantos oponentes deseados; el mes pasado señalaba a Bryan Danielson y Jon Moxley.

► Fred Rosser apunta a CM Punk y Chris Jericho

Y tiene especial interés en las estrellas de AEW pues más recientemente apuntaba a CM Punk y Chris Jericho como dos luchadores a los que le gustaría enfrentar en la segunda edición de Forbbiden Door, el evento compartido de All Elite con New Japan, como expresaba recientemente en The Wrstling Podcast:

“Hmm, ¿a quién me gustaría enfrentar de su lado? Esa es una buena pregunta, pero en este momento estoy enfocado en New Japan. Si tuviera que elegir a alguien, me encantaría luchar contra Chris Jericho o CM Punk. Sería como cerrar un círculo completo con CM Punk, ya que fue mi entrenador en el NXT original, que era como un programa de juegos, y la verdad es que ambos odiábamos esa experiencia en ese entonces. No nos decíamos ni dos palabras. Pero ahora, con el paso del tiempo, he crecido mucho y he madurado. Soy como el vino, envejezco con gracia. Sin duda, enfrentarme a cualquiera de ellos, ya sea Jericho o CM Punk, me ayudaría a elevarme aún más“.

Dado que todavía no se ha anunciado ninguna lucha para el PPV del 25 de junio, no podemos descartar que suceda, aunque se siente improbable.

¿Te gustaría ver a Fred Rosser en Forbidden Door?