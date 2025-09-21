CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch en Wrestlepalooza

Además de la lucha entre Brock Lesnar y John Cena, la contienda más esperada de la primera edición de Wrestlepalooza era la de CM Punk y AJ Lee contra Seth Rollins y Becky Lynch, pues representaba el regreso a los rings de AJ Lee después de más de una década.

► La lucha

Se tomaron su tiempo para iniciar, pues Rollins y Lynch se comportaron como rudos cobardes, e incluso se fueron a besarse abajo del ring. CM Punk los separó con un tope suicida. Eso parecía que daría pie a una lucha interesante, pero a lo que dio pie fue a una lucha de relevos con el estilo WWE, donde uno de los dos luchadores consentidos es martirizado por los rudos hasta que logra hacer el llamado ‘hot tag’. Se vio un poco raro que la receptora de dicho relevo fuera la pequeña AJ Lee, mientras que Punk era golpeado sin que pudiera hacer nada para defenderse.

► Momentos clave

El principal momento clave fue el relevo con AJ Lee, que llegó cuando la lucha llevaba más de diez minutos. Fue un momento muy efectivo, aunque no suficiente para hacer de ésta una buena lucha. AJ Lee se fue sobre Becky Lynch, derribándola y golpeándola.

Lee ejecutó una corbata seguida de una patada y una plancha. Posteriormente también golpeó a Rollins, apoyándose en él para aplicarle DDT a Lynch. Los Punks conectaron doble Bulldog y doble Shining Wizard.

Black Widow de Lee a Lynch. Sharpshooter de Punk a Rollins. Black Widow de Lee a Rollins… Pedigrees de los Rollins a los Punks.

Punk echó del ring a Rollins. Exploder de Lee a Lynch… Rollins atacó a Lee y Punk se enojó, impactándole Curb Stomp. Becky cacheteó a Punk y le aplicó Sharpshooter. Punk le volteó la llave… Pedigree y Curb Stomp de Rollins a Punk… Curb Stomp de Lee a Rollins… Manhandle Slam de Lynch a Lee… Punk estaba por aplicar G2S a Rollins sobre la mesa. Lynch le arrojó a Lee y la mesa se rompió.

Finalmente, Lee aplicó una Black Widow no bien concretada a Lynch y ésta se rindió.

► ¿Y ahora qué?

Toda la historia de esta lucha fue basada en el fanservice, un pretexto para el regreso de AJ Lee. La rivalidad entre las dos parejas no parece tener más futuro, pues el final fue claro, así que es de esperarse que AJ Lee empiece a seguir su propio camino en la división femenil mientras CM Punk vuelve a buscar la manera de acercarse a la órbita del título mundial.