CM Punk y AJ Lee hablan después de Wrestlepalooza

CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch en Wrestlepalooza. ¿Qué dijeron los enamorados después de su victoria en el evento de WWE en ESPN?

Pregunta: AJ, ¿cómo se sintió esta noche tu regreso al ring?

AJ Lee: Fue surreal, increíble. Ha pasado mucho tiempo y, sinceramente, todo duele mucho más de lo que recordaba [ríe]. Pero fue muy divertido, lo disfruté muchísimo.

Pregunta: Hay carteles de fans que dicen “AJ Lee me salvó”. Muchas luchadoras y fanáticos hablan de tu influencia. ¿Cómo recibes todo ese cariño?

AJ Lee: Es lo más significativo que puedo hacer: conectar con mis fans, especialmente con las mujeres jóvenes, y también hablar sobre salud mental. Eso será siempre lo más importante de mi vida. Yo fui hecha para escuchar sus historias y recordarles que no están solas. Pero también quiero que sepan que en mis momentos difíciles, fueron ellas quienes me hicieron sentir acompañada. En el vestidor es surreal ver tantas chicas que, de alguna manera, son mis hijas en este negocio. Estoy orgullosa como una madre.

CM Punk: Lo más especial de todo esto es verla a ella regresar. Para mí, poder volver después de 10 años y compartir este momento con mi mejor amiga, mi compañera de vida, mi esposa, es lo máximo. Y no lo digo solo yo: jugadores, compañeros, fans… todos dicen que AJ Lee es posiblemente la mejor luchadora de todos los tiempos. Yo solo quiero darle sus flores.