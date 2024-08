CM Punk: «WWE ya no tiene esa energía machista»

Las diferencias entre Triple H y Vince McMahon como mandamases son notorias, según vienen explicando desde el cambio de mando en WWE las Superestrellas. Sin ir más lejos, unos días atrás, Nia Jax, la ahora Campeona WWE, comentaba: «También siento que muchos de los creativos y nuestros productores son más como, ‘Oye, esto es lo que estamos haciendo, pero asegúrate de darte cuenta, diviértete. Disfruta lo que estás haciendo’. No es como que, ‘Oh Dios mío, hice esto, voy a tener tantas repercusiones cuando vuelva detrás del escenario’. Es más como, ‘Intenta algo. Si no funciona, lo resolveremos. Lo resolveremos más tarde’. Es un tipo diferente de cultura y un tipo diferente de atmósfera, y siento que hay más apoyo y aliento».

► CM Punk de Triple H y Vince McMahon

Lo hace ahora también el «Best in the World» CM Punk, quien conoció mucho mejor la compañía bajo el régimen McMahon:

«Ha sido genial. Vince hacía que la gente esperara fuera de su oficina. Había una fila, y la gente se sentía intimidada por eso. No veo eso en Triple H para nada. No veo a personas esperando fuera de su oficina, ‘¿Cuánto tiempo has estado aquí?’ ‘He estado aquí por tres horas.’ Nunca tuve eso con Vince, yo siempre entraba y le hacía una pregunta si lo necesitaba. Nunca trataba de desperdiciar su tiempo. Tampoco trato de desperdiciar el tiempo de Triple H. Lo veo siendo mucho más accesible y cercano con la gente. Quiere que todos den lo mejor de sí porque quiere que el espectáculo sea el mejor. No hay esa energía extraña y machista de los 80«, explica el veterano a Jimmy Trainia en el pódcsat SI Media.

