CM Punk: «¿Qué significa CM? ‘Chicago Made’»

WWE realizará Elimination Chamber 2026 en Chicago, ciudad natal de CM Punk, y el Campeón Mundial de Peso Completo promete un gran evento. Será en el United Center, lugar que la compañía de lucha libre no visita desde SummerSlam 1994. La venta de boletos ya ha dado comienzo y el «Mejor del Mundo» anima a todos los fanáticos a no perderse la cita.

► WWE regresa a Chicago con Eliminatino Chamber 2026

“Nací y me crié en Chicago, así que estoy súper emocionado. Normalmente hacemos eventos en el Allstate Arena, y ese edificio tiene su propia historia. Es mi lugar favorito para actuar. Pero el United Center está en otro nivel. Es accesible caminando, mejor para el transporte público, está en el Chicago ‘real’.”

“El primer evento que se hizo en el United Center fue SummerSlam 1994, así que volver después de tanto tiempo es muy especial. Vamos a hacer que sea un evento muy especial para los fans, seguro. Estoy feliz de representar a Chicago. Espero seguir teniendo ese título y posiblemente defenderlo en Elimination Chamber en febrero. ¿Quién viene a por mí? Todo el mundo.”

“El ambiente es incomparable. Soy un gran aficionado al deporte y he visto eventos enormes: la dinastía de los Blackhawks, los Cubs en 2016, los Bulls, los Bears ahora… Es como todo eso mezclado con un concierto de rock. Los eventos de WWE en vivo son casi indescriptibles.

«No solo estoy yo; hay auténticas estrellas de rock en el roster. Mi esposa AJ Lee está de vuelta. El roster femenino tiene algunas de las mujeres más duras y brutales. Si te gustan las superproducciones, el deporte, el entretenimiento o ver a gente golpearse… tenemos de todo para todos.”

“¿Qué significa CM? ‘Chicago Made’.”