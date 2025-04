CM Punk, WWE y la realidad política: «¡Cierra la boca!»

CM Punk no cree que la WWE quiere que las Superestrellas sean abiertamente políticas. No le faltaría razón ya que es evidente que de un tiempo a esta parte la compañía se ha ido alejando más y más de una realidad política que un día fue esencial en sus historias y rivalidades. Y aún así recientemente Roman Reigns mostraba su apoyo a Donald Trump.

Atendamos a las palabras del «Best in the World» en Masked Man Show with David Shoemaker and Kazeem Famuyide:

“No creo que la empresa quiera que seamos abiertamente políticos. No creo que… y sí siento que probablemente haya reglas diferentes para diferentes personas. Yo no hablo de política con Triple H, Paul Heyman o Roxanne Pérez. Esto es lucha libre 24/7. Creo que es bastante obvio cuáles son mis ‘posturas políticas’. Nunca entendí eso de idealizar al Presidente, sea demócrata o republicano. El Presidente debería simplemente hacer su trabajo. Si estás usando gorras y camisetas promocionando al Presidente y todo ese rollo… hemos visto claramente últimamente a gente votar en contra de sus propios intereses solo porque pensaban que este Presidente iba a hacer cosas estúpidas contra la gente que no les gusta.

Yo puedo trazar una línea en la arena y decir que, cuando Elon Musk levanta el brazo haciendo un ‘Zieg Heil’ en un podio y veo a gente justificándolo, no. Vimos lo que hiciste. No me manipules, no soy tan j*didamente estúpido como tú. Sé lo que hiciste, así que sé quién eres. Ahora sé dónde estás parado, y aquí es donde estoy parado yo.

Es un mundo extraño y feo allá afuera. Lo único que puedo hacer es ser fiel a mí mismo, hablar por mí, por mi familia, por mi comunidad, y por el mundo. No sé qué espera la gente de nosotros como artistas. ¿Se supone que tengo que renunciar a mi trabajo solo porque alguien en Twitter dice que WWE es una ‘empresa MAGA’? Ok. Estás en el j*dido Twitter del señor Elon Musk diciendo estupideces. Cállate la p*ta boca. ¿Qué has hecho tú? Yo he hecho mucho, simplemente no lo ando publicando. Pongo mi dinero donde pongo mi boca, y lo que gano va a ayudar a personas en situación de pobreza. No necesito poner mi nombre en un jodido GoFundMe para sentirme mejor con la mierda de persona que soy. Yo siempre me voy a mover siendo yo mismo. A veces como el agua, estrellándome. A veces, tranquilo.”