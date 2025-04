CM Punk: «WWE quiere que firme cinco años»

Camino a enfrentar a Roman Reigns y Seth Rollins en WrestleMania 41, CM Punk tiene una oferta sobre la mesa para renovar con la WWE por cinco años más.

El «Best in the World» así lo revela en una reciente entrevista en The Ringer Wrestling Show:

“Sé que no puedo hacer esto para siempre. La idea es — y he hablado con Randy [Orton] sobre esto porque, ya sabes, él y yo, creo que… j*der, ¿Randy es más joven que yo? Si lo es, no por mucho. Y en cuanto a kilometraje, estamos parejos, es un empate técnico ahí. Hablé con él y me dijo: ‘Hombre, voy a hacer esto el mayor tiempo que pueda’. Y me encanta eso porque está muy entusiasmado con ello. No es como, ‘Al diablo, sé que estoy gordo, fuera de forma, y ya no puedo hacer esto, pero igual lo voy a seguir haciendo’. ¿Sabes a lo que me refiero? Nunca se ha visto mejor. Nunca ha estado mejor. Creo que Randy hasta se ha hecho más alto.

Y lo miro y pienso, ‘Ah, ok’. Porque, claro… existe ese estigma de ser, entre comillas, ‘un tipo viejo’. No quieres seguir más allá de tu fecha de expiración. Pero sí, algunos días, termino de hacer lo que estoy haciendo y pienso, ‘Siento que recién estoy comenzando’. Esta etapa que estoy viviendo, realmente me ha hecho pensar… No recuerdo el momento exacto en que me giré hacia uno de los Pauls, Heyman o Triple H, y les dije: ‘Tengo 46 años y creo que recién ahora empiezo a entender el negocio’.

Y ese es el negocio. Tu cuerpo va a rendirse mucho antes que tu mente. Para mí, mi mente nunca ha estado más aguda. Nunca he estado más enfocado. Y hay vida en la lucha libre más allá de recibir golpes y estar en el ring. Así que veremos qué pasa. Pero no planeo… están tratando de que firme un contrato de cinco años. Y yo veo eso y pienso, ‘Chicos, no lo sé’.

“Y sí, creo que todos deberíamos ganar más, basándome en las cosas que veo que la empresa está haciendo y cómo gritan a los cuatro vientos cuánto dinero está haciendo TKO y todo eso. Pero tengo 46. A esta altura de mi vida, no necesito dinero.”