CM Punk vuelve a la portada de WWE 2K26

CM Punk vuelve a ocupar un lugar privilegiado dentro de WWE. Durante el Kickoff Show de Royal Rumble 2026, la empresa confirmó oficialmente que CM Punk será la superestrella que protagonice la portada del videojuego WWE 2K26, rompiendo una ausencia de más de diez años desde su última aparición como imagen principal en la edición de 2013.

El anuncio fue realizado en directo por Michael Cole, quien de forma breve y contundente confirmó la noticia ante millones de aficionados. Con ello, WWE deja claro que Punk ha vuelto a ser una de las figuras centrales de la empresa, no solo dentro del ring, sino también como rostro comercial de uno de sus productos más importantes.

► CM Punk liderará el Modo Showcase de WWE 2K26

Incluso antes del anuncio oficial, diversas filtraciones ya apuntaban a que CM Punk tendría un rol protagónico en el videojuego. De acuerdo con información de Dealabs, el luchador será el eje del Modo Showcase, permitiendo a los jugadores revivir momentos clave de su carrera en WWE, desde la histórica pipebomb de 2011 hasta su reinado de 434 días como campeón mundial y su impactante regreso en 2023.

La trayectoria de Punk, marcada por polémica, éxito y confrontación, ofrece el material perfecto para un modo de juego centrado en la narrativa y los grandes momentos que definieron una era.

► Fecha de lanzamiento, plataformas y ediciones especiales

WWE 2K26 está programado para lanzarse el viernes 13 de marzo de 2026, pocas semanas antes de WrestleMania 42. El título llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2, mientras que las reservas se habilitarán en las próximas horas.

Hasta el momento, 2K no ha presentado tráiler ni gameplay oficial, aunque se espera que el primer avance llegue muy pronto. Las ediciones especiales confirmadas son la Edición de la Era de la Actitud, Edición Guerra del Lunes por la Noche y Edición Rey de Reyes, lo que anticipa una entrega cargada de no