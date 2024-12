CM Punk vs. Seth Rollins: Tommy Dreamer está preocupado

El icono de ECW Tommy Dreamer no aparece por la WWE tanto como seguro que a muchos fanáticos les gustaría pero nunca ha perdido de vista el producto ni ha dejado de compartir sus pensamientos de lo que ha ido ocurriendo. Sin ir más lejos, entre sus declaraciones más recientes en el tiempo lo leíamos hablando de por qué The New Day deben ser unos imbéciles, de que Liv Morgan quiere disolver un equipo, de que Ridge Holland le recuerda a Brock Lesnar, o del impacto positivo de Adam Pearce como Gerente General de Raw.

► La preocupación

Y justamente en la marca roja se está desenvolviendo la popular rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins, de quienes se dice que van a tener un mano a mano en el debut del propio programa en Netflix. Una historia que tiene preocupado a «The Innovator Of Violence», según explica en una edición reciente del podcast Busted Open After Dark camino al antepenúltimo episodio de 2024 y donde ambos seguro que se encontrarán de nuevo para entregar otro capítulo de lo que está pasando entre ellos desde finales de 2023:

«Seth Rollins sale y cuenta su versión de la historia, y realmente no coincide mucho ni se alinea con la versión de CM Punk, y estoy ahí sentado pensando: ‘Yo le creo a Seth Rollins’. Aquí es donde me preocupa: esos cánticos de ‘CM Punk’ no fueron tan fuertes como solían ser, o como lo son cada vez que CM Punk aparece, y me quedo pensando: ‘¿Acaso acabo de meterme con uno de mis favoritos?’… Seth Rollins sale y literalmente expresa su problema con CM Punk, y luego, al final de eso, empiezan a corear un poco hacia CM Punk, e incluso Seth está como en estado de incredulidad».

¿Compartes la preocupación de Dreamer?