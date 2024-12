Se ha convertido Seth Rollins de algún modo en una suerte de cancerbero del elenco principal de WWE, dando la «bienvenida» a los dos regresos más notorios acaecidos en la compañía durante los últimos años. Primero Cody Rhodes, contra el que luchó nada más redebutar este, y ahora le toca el turno a CM Punk.

El chicagüense congeló el infierno cuando hizo acto de presencia en el epílogo de Survivor Series: WarGames 2023, y la primera Superestrella en mostrar su descontento (junto a Drew McIntyre) fue Rollins, con unos intercambios de declaraciones, dentro y fuera de las pantallas, que ya venían de lejos, conformando una rivalidad que juega a moverse entre lo legítimo y lo ficticio.

Pero claro, faltaba plasmar todo esa inquina sobre el ring, y WWE ha querido reservar una primera lucha (si bien 11 años atrás se batieron el cobre) para el debut de Raw en Netflix. Punto más interesante por ahora del cartel del show, que según promocionó ayer Michael Cole durante el particular «Kickoff» de la cita, supondrá su estelar, antes de protagonizar Punk y Rollins un intenso careo donde casi llegan a las manos.

En poco más de dos semanas, el 6 de enero, desde el Intuit Dome de Inglewood (California, EEUU), WWE Raw iniciaría su andadura sobre Netflix. Por ahora, con el siguiente menú luchístico.

