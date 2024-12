CM Punk vs. Seth Rollins, ¿en el debut de WWE RAW en Netflix?

La gran lucha entre CM Punk y Seth Rollins que todos los fans de WWE esperan con ansias sería en el primer programa de Monday Night Raw en Netflix. Este está anunciado para realizarse y emitirse en el gigante del streaming el 6 de enero de 2025 desde el Intuit Dome en Inglewood, California, Estados Unidos. Será el pistoletazo de salida a la nueva relación entre los dos monstruos del entretenimiento; dependiendo del país, también debutarán en los siguientes días SmackDown y NXT.

Embed from Getty Images

► Posible fecha del gran combate

La información en este caso proviene de nuestro compañero Dr. Chris Featherstone de Sportskeeda Wrestling:

«Me han informado de que Seth Rollins vs. CM Punk está programado para el debut de WWE RAW en Netflix«.

No tomará a nadie por sorpresa pues dicho show tiene que ser enorme, la mejor presentación posible de la gran W en la gran N. Como un evento premium, los cuales también, dependiendo del país nuevamente, van a poder verse en Netflix. Y no cabe duda de que una de las más grandes luchas que puede hacerse en la actualidad en la WWE es precisamente esta. De hecho, los fanáticos llevan esperando verla desde que el «Best in the World» regresó a la compañía a finales de 2023.

Embed from Getty Images

Un detalle curioso es que será la ocasión 26 en que ambos compartan un combate en alguno de los muchos tipos en los que lo han hecho a lo largo de los años. La primera vez fue en 2012 y la última, de momento, en 2014. Será también el segundo mano a mano entre ellos. El primero fue también en WWE RAW, pero el 30 de diciembre de 2013, saliendo entonces victorioso CM Punk en un enfrentamiento que duró 17 minutos.