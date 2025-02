Las batallas campales que dan nombre a Royal Rumble suelen detonar combates que desembocan en WrestleMania, y la más reciente entre gladiadores, que vimos el pasado sábado, no fue la excepción.

Podríamos hablar de un Drew McIntyre vs. Damian Priest, o de un AJ Styles vs. Logan Paul, pero entre todos los presumibles encuentros, tal vez el más notorio sería una Triple Amenaza con CM Punk, Roman Reigns y Seth Rollins, luego de que los otrora integrantes de The Shield fueran eliminados por el «Best in the World» y a posteriori, una vez una vez este también cayó, todos se enzarzaran y «The Tribal Chief» acabara con su cara aplastada en las escaleras metálicas, cortesía de «The Visionary».

Y ahora, PWInsider informa que, efectivamente, WWE planea dicho combate a tres bandas para WrestleMania 41, mientras, como también recogimos de parte del medio que comanda Mike Johnson, Reigns se ausenta temporalmente de las pantallas en pos de vender el ataque de Rollins.

Ante la relativa lejanía de la celebración de WrestleMania 41, prevista para los días 19 y 20 de abril, no hay ningún combate oficializado, pero como ya hemos hecho, se puede especular con un cartel parcial en base los acontecimientos recientes.

