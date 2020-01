Ovett es un luchador mexicano de 42 años conocido por disputar combates hardcore junto a Ángel o Demonio y León Rojo en el famoso trío Los Porros. Es un veterano de la industria pero sigue al pie del cañón. Apenas lo vimos en AAA el pasado día 26 de enero. Como parte de Los Strippers Big triunfó en un encuentro de tercias en el evento Homenaje a La Parka.

¿Por qué lo mencionamos? Porque un fanático le propuso a CM Punk verse las caras con él. Y no sólo hubo propuesta, sino que hubo respuesta.

You know my price.

— player/coach (@CMPunk) January 30, 2020