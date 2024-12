¿CM Punk vs. Gunther en una lucha Steel Cage?

WWE podría presentar más pronto que tarde a CM Punk y Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo, en una lucha en jaula de acero. «The Ring General» defendió el título con éxito contra Damian Priest y Finn Bálor en una triple amenaza en Saturday Night’s Main Event. El «Best in the World» no participó en el evento. Parece que ese combate sería ideal para el debut de la compañía en Netflix pero en realidad se daría antes.

Precisamente, un usuario de X pregunta al Dr. Chris Featherstone: «¿Alguna vez mencionaste de qué trataría el combate de jaula de acero de Gunther? Después de Saturday Night’s Main Event, supongo que será Priest vs Gunther en el estreno de Netflix«. Y el analista sénior de Sportskeeda Wrestling compartió la información que nos ocupa ahora y que todavía no es oficial:

«No, será contra Punk en Chicago como parte de la Holiday Tour en un par de semanas.

¿Podría ser una pista para una futura rivalidad? Tal vez, pero tendremos que esperar y ver a dónde va Punk después de su debut en Netflix».

— Dr. Chris Featherstone, Ph.D. (@chrisprolific) December 15, 2024