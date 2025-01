CM Punk vs. Drew McIntyre, lo real detrás de la historia

Drew McIntyre protagonizó junto a CM Punk una rivalidad encarnizada el año pasado en la WWE.

De menos a más, ambos lo dejaron todo en luchas, monólogos y segmentos.

No sería descabellado admitir que mucho de lo que se dijeron en segmentos charlados fue el resumen de cada semanal donde los dejaban lanzarse tiraeras.

Entre tanto ataque personal, no está demás preguntarse, ¿Qué tanto fue real?

Pues bien.

McIntyre reveló lo real detrás de la historia televisiva.

En una entrevista con Alex McCarthy de DailyMail, McIntyre detalló el detrás de cámaras de su rivalidad con Punk en 2024, dejando claro que no fue solo otra historia, sino algo personal.

Así fue cómo se cocinó la historia para la televisión.

“No anticipé realmente nada al principio, estaba lidiando con mis sentimientos personales hacia él, entendiendo por qué lo trajeron. Es cuestión de números. Vende muchas camisetas. Y después de la lesión, iba a explotarlo. Y pensé, ‘Sí, raro. Es como si hubiera un tipo que estuvo cerca de él todo este tiempo, cuando era una persona terrible, y que podría tener historias’.

“Con el proceso de Punk, teniendo tantos sentimientos reales, tanto material, y no solo mis ideas… obviamente el equipo creativo está absolutamente en llamas, y con Hunter [Triple H] liderando la carga, preparando estos momentos increíbles para mí, todo lo que tengo que hacer es ponerlo en la red.

“Fue un proceso interesante y divertido, y es mejor que cualquier terapia del mundo. No necesito un terapeuta con quien hablar, tengo un micrófono cada semana.

“Por más que tengamos ciertos sentimientos el uno hacia el otro, ambos somos conscientes de que tenemos algo de magia juntos. Es una historia tan antigua como el tiempo. Cuanto más la gente tiene un desdén genuino entre sí, la gente realmente lo siente. Y si eres realmente bueno en tu trabajo, como lo somos, crea magia. Y todo el proceso fue magia, y la celda en sí fue una lucha de la que se hablará por siempre.

“No me contuve en la TV, solo puedo llegar hasta cierto punto, pero en las redes, es mi espacio. No puedes decirme qué hacer. Me pasé de la raya. Y la empresa podría haberme pedido que me contuviera, si querían, y les habría dicho, ‘No, son mis redes.’ Pero lo ataqué, y lo hice con varias personas, y algunos se pusieron como niños. No me importa, pero él no. Lo enfrentó como un hombre, y luego regresó con lo que tenía que decir. Así que se lo reconozco».