CM Punk: «Vivo el mejor momento de mi vida»

Ser el Campeón Mundial de Peso Completo en la WWE, cómo ha cambiado el negocio, el alcalde de Nueva York, escribir un libro, la aparición de Cam Skattebo de los New York Giants en Monday Night RAW… CM Punk habla de todo y más.

► En palabras de CM Punk

Sobre escribir un libro

“No. Siento que demasiada gente se molestaría innecesariamente.”

“No cambia mi vida diaria, pero también es un trabajo enorme. Vi a mi esposa escribir su libro con muchísimo esfuerzo, y no parecía algo disfrutable. Ella trabajó durísimo, y yo tendría que dedicar el 100% de mi tiempo a eso.”

“Sí, sería un ‘cuéntalo todo’. Y luego la gente diría: ‘Te voy a demandar’. Jesucristo, maduren.”

Su deseo de luchar en Wrigley Field (Chicago)

“Wrigley Field. Quiero luchar en Wrigley Field. Lo estoy lanzando al universo ahora mismo.”

“Los ejecutivos de Wrigley están deseando hacer un show de WWE. El problema es que las Grandes Ligas no sueltan el calendario hasta cuando quieren, así que no podemos planear fechas. Sí, Wrigley hace conciertos en verano, pero no nos dan suficiente margen.

Por eso estaba apoyando que los Dodgers ganaran la Serie Mundial, para asegurar un cierre patronal en 2027. Soy 100% egoísta: si no hay béisbol en 2027, significa que vendo Wrigley Field.”

“He vendido todos los sitios techados de Chicago, así que debo ir a los recintos al aire libre. Wrigley para mí es una iglesia. Tiene un poco de historia del wrestling. Quiero conquistarlo.”

Defiende a Cam Skattebo

“Creo que quienes lo critican son simplemente fans estúpidos de los Giants. ¿Quieren alienarlo aún más para que no quiera jugar para su franquicia de mierda? No sé la política interna de los Giants, pero me parece ridículo.”

“Las celebridades y los atletas han estado involucrándose con el wrestling desde el inicio de los tiempos. ¿De qué están molestos? Tiene una pierna rota, se la rompió jugando para ustedes, y ahora van a enojarse con él. No lo entiendo.”

El nuevo alcalde de Nueva York

“Nueva York está pasando por una gran transición. Eligieron a un alcalde fantástico, y en enero asumirá. Así que creo que mi castigo (por sus acciones en RAW) será pospuesto. Estaré bien. Estaré bien.”

Cómo ha cambiado el negocio

“El negocio ha cambiado radicalmente. Era un lugar diferente cuando firmé, cuando debuté, y también cuando regresé. Antes, tener un título significaba que ganabas más dinero. Eso ya no existe.”

“Todos ganamos más ahora, lo cual está bien. Pero mi cheque dependía de cuánta gente había en el edificio. Eso me motivaba a vender entradas, a estar en el evento estelar, porque te pagaban más. Ahora todos están más o menos en salario.”

“Es bueno y malo. Es bueno para los chicos, pero siento que no hay la misma ambición. Yo siempre quería el main event porque me daba más dinero. Ahora, no me importa ser la primera lucha: voy a cobrar lo mismo. Puedo ducharme y ver el show.”

El abrazo viral del fan en su regreso a WWE

“Viste al tipo abrazándome. Es como el cálido abrazo de todo Chicago, y aún puedo sentirlo hoy. Me encanta estar aquí…”

El campeón mundial

“Es tremendo estar de vuelta en WWE. Literalmente estoy pasando el mejor momento de mi vida, y creo que se nota.”

“Este título mundial es un regalo inesperado. Soy más mayor, más maduro, y ahora lo entiendo. Su peso ya no se siente tan pesado, pero lo comprendo más. Sé que algún día todo esto se acabará, así que simplemente lo estoy disfrutando.”