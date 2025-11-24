CM Punk ve a Bron Breakker como el futuro de la WWE

En redes sociales y en la programación de la WWE, CM Punk y Dominik Mysterio se han consolidado como enemigos. El primero llegó a sugerir que los fans le lanzaran papel higiénico; por otro lado, Dominik se ha referido a Punk como un «viejo fracasado». De igual manera, «The Best in the World» ha tenido rencillas con Seth Rollins y su grupo, incluyendo Bron Breakker, otro de los jovenes emergentes de la WWE.

► CM Punk habla de Bron Breakker y Dominik Mysterio

Durante una entrevista con «Mostly Sports», CM Punk habló muy bien de su adversario de Monday Night RAW, Bron Breakker, quien ha emergido como una imponente figura durante los últimos meses, siendo más notorio desde que se unió a The Vision y eventualmente expulsó a Seth Rollins del grupo.

«Sí, veo el futuro del negocio en Bron Breakker, me guste o no. Es alguien a quien creo que no podrías detener si lo intentaras. Tiene todas las herramientas. Superestrella de segunda generación. Su padre y su tío fueron posiblemente uno de los mejores equipos de los años 80 y 90. Así que sí, es uno de esos prospectos de primera línea de los que siempre nos gusta hablar».

A diferencia de Breakker, Punk señaló que Dominik Mysterio, otro de sus rivales, carece del potencial para ser un gran futuro en la WWE, e incluso «The Second City Saint» recientemente le imploró a Roxanne Pérez que dejara de andar con el ex Campeón Intercontinental. Sin embargo, fuera del cuadrilátero su relación es totalmente distinta (más bien como una mentoría) y así lo ha hecho conocer Punk