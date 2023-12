No hace mucho volvíamos a aquella pelea que Brock Lesnar y Kurt Angle tuvieron tras batidores en WWE. Hoy nos vamos al avión de la compañía, pero no para aquel de infame Vuelo del Infierno. Lo hacemos porque The Undertaker estuvo contando recientemente en Six Feet Under una curiosa anécdota relacionada con CM Punk, Bobby Lashley y Shelton Benjamin.

► Aquellas peleas en el avión de WWE

«Estamos bebiendo, todos están animados. De alguna manera, surge la discusión. No sé si Vince inició esta o no. Bradshaw también estaba en este vuelo. El tema surge mientras estamos en camino. CM Punk se consideraba a sí mismo practicante de jiu-jitsu. Alguien planteó la pregunta: ‘Tú hiciste jiu-jitsu. ¿Cuánto tiempo crees que podrías durar con alguno de estos dos luchadores?’ Era Bobby Lashley, que luchó para el Ejército, y Shelton Benjamin, que luchó en Minnesota. Dos luchadores amateur de alto nivel. Para crédito de Phil, él dijo: ‘Los someteré’. Eso fue más o menos todo lo que se necesitó.

«Ahora, la olla comienza a revolver en serio. Shelton, en ese momento, no bebía para nada. Recuerdo a Vince sirviendo una taza llena de vino, y Shelton simplemente se lo traga. Sinceramente, no puedo recordar quién fue el primero. No hay mucho espacio. Es apretado, pero hay suficiente espacio. Quiero decir que el primer combate duró unos 47 segundos. El otro fue menos de 40, donde los derribaron y lo pusieron en el suelo. Él no retrocedió, pero por amor a Dios, era como sangre en el agua y dos grandes tiburones blancos dando vueltas. No podían esperar. No decepcionaron. Ese fue otro caso excelente de Vince McMahon armando lío«, recordó el miembro del Salón de la Fama.