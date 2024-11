CM Punk, una anécdota con Steve Austin y WWE en MSG

A día de hoy, CM Punk se está tomando un tiempo de descanso de WWE para recuperarse de su rivalidad con Drew McIntyre en general y del combate Hell in a Cell que disputaron en Bad Blood en particular. También su oponente entonces está ausente de la programación. También se desconoce cuando van a regresar y si lo harán continuando con su historia o yendo cada uno por su camino. Aunque con respecto al retorno del «Best in the World» sí tenemos una novedad.

► WWE en Madison Square Garden

Como vemos a continuación, WWE lo anuncia para el evento no televisado que se realizará en el Madison Square Garden en Nueva York el 26 de diciembre. Es posible que solo esté haciendo una promo pero tampoco se puede descartar que tenga una lucha.

🚨 BREAKING 🚨 CM Punk joins the annual @WWE Live Holiday Tour at The Garden on Dec 26! 🎟️: https://t.co/t3oomQODIU pic.twitter.com/mlTHdiC5VA — MSG (@TheGarden) November 11, 2024

► Una anécdota con Steve Austin

Y mientras esperamos a conocer más sobre el futuro del oriundo de Chicago en los cuadriláteros, él mismo comparte en No Contest Wrestling with O’Shea Jackson Jr. and TJ Jefferson una anécdota relacionado con una foto que se tomó de joven con «Stone Cold» Steve Austin:

«Soy un fan inteligente de la lucha libre, orgulloso de haber luchado en patios traseros y de haber ganado cierta reputación en el área de Chicago. Todos los luchadores se hospedaban en el Hotel Clarion, junto al Rosemont Horizon, que ahora es el Allstate Arena. Creo que nos metimos ahí, Steve me vio, y me dijo: ‘Oye, chico. ¿Puedo tomarme una foto contigo?’ [ríe]. Solo estoy bromeando. Mis amigos y yo éramos solo un grupo de chicos tontos. ‘¿Los luchadores vienen aquí? Vamos a pasar el rato con ellos.’ Yo era menor de edad, sentado en el bar del hotel, y los luchadores iban entrando. Pedimos pizza. ‘Vengan por pizza.’ Los luchadores decían, ‘Pizza gratis’. Nos encantaba simplemente estar cerca de estos tipos. Probablemente haya un millón de fotos de ese día, pero la de Steve Austin y yo se ha vuelto famosa».