CM Punk y el día que Triple H le tiró el guion

CM Punk hablaba recientemente de la libertad que puede tener o no una Superestrella WWE para un segmento en televisión dependiendo de la calidad del mismo y en la misma entrevista con SPORTbible el «Best in the World» revela que también puede darse la situación en que este ni siquiera llegue a realizarse.

► Un guion desechado

“Regreso y arruino completamente el momento de Randy (Orton) en Survivor Series (dice en tono de broma). Randy ha estado fuera, se ha rehabilitado, tiene una columna nueva. Vuelve y ahí está CM Punk para pisotearle el regreso. La semana siguiente tiene una lucha, creo que con Dom (Dominik Mysterio), y se pasan de tiempo. Eso reduce drásticamente el tiempo de mi promo. Todos estamos riéndonos. Yo me lo tomé con humor: ‘Lo que sea, esto es divertido’. Lo que no diga esta semana, lo digo la siguiente. Esa es la belleza de hacer 52 shows en vivo al año. Yo andaba corriendo con una hoja de papel en la mano con lo que se suponía que debía decir. La miraba una y otra vez. Triple H se levanta, se me acerca y me dice: ‘¿Qué estás haciendo? Estás asustando a todo el mundo’. ‘¿Cómo que los estoy asustando?’ le digo. ‘Nadie aquí te ha visto jamás sostener un guion y leerlo, como si no fueras a salir ahí simplemente a decir lo que se te dé la gana’. Y yo: ‘Bueno, ya sabes, soy nuevo por aquí. No quiero meterme con nadie’. Entonces agarra la hoja, la arruga y la tira a la basura. Me dice: ‘Tú eres CM Punk. Solo sal ahí y habla con la gente’. Y yo: ‘Cierto. Cierto.’ Eso era justo lo que necesitaba escuchar, porque estoy tratando de moverme con cuidado, y él me dice: ‘No, sé tú mismo. Para eso estás aquí.’”