CM Punk y Triple H: La conversación que cambió todo

CM Punk explica que en su regreso a la lucha libre profesional en 2021 eligió al «diablo que no conocía» (AEW) en lugar de al «diablo que sí conocía» (WWE).

Días atrás, Triple H contaba que hablar con Punk es una de sus cosas favoritas en la actualidad. Atendamos a las recientes declaraciones del «Best in the World» en Masked Man Show:

“Tuve una conversación con Triple H en Acción de Gracias. Inmediatamente pensé: ‘Este tipo está tomando tiempo de sus hijas, de su esposa y del pavo para hablar conmigo.’ No es como si ellos necesitaran a una súper estrella. No necesitaban contratarme. Les estaba yendo bien. Solo creo que, de alguna manera, él reconoció que esto era lo correcto . Donde la administración anterior solía decir: ‘No, esto se hace así porque yo lo digo.’ Sí, pero si lo haces de esta otra manera, vas a beneficiar a mucha más gente y generar más…

Mi gran tema con los luchadores de tiempo parcial en su momento era que podían volver y estar en el evento principal. Entiendo que The Rock es taquilla en comparación con CM Punk en 2013. Lo entiendo. Pero en algún momento, si no le pasas la antorcha a alguien más, Rock no va a volver, y ya no va a haber nadie en ese nivel. Siempre he visto el negocio de esa manera.