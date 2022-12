CM Punk trabajara en desarrollo de WWE 2K23

El futuro de CM Punk con AEW es incierto, pues a la fecha no se sabe cuál será el futuro con la empresa; sin embargo, el luchador de Chicago, sigue trabajando y actualmente firmó un contrato con 2k.

La compañía de videojuegos, el responsable de hacer el título de WWE, el cual tendrá el trabajo del gladiador de Chicago.

«CM Punk ha llegado a un acuerdo con 2K Games para trabajar en el desarrollo del videojuego WWE 2K23 que verá la luz el próximo año», comentó Mike Johnson de PWInsider. «CM Punk asistió el 26 de diciembre a las oficinas de Take Two Interactive, desarrolladora del videojuego, para grabar una secuencia de movimientos. Si bien el acuerdo no incluye un regreso explícito a WWE, esta firma podría avanzar el futuro retorno del luchador a la compañía».

► CM Punk podría regresar a WWE

Esto sin duda hace que los fans se pregunten sobre la viabilidad de un regreso de Punk a la empresa comandada actualmente por Stephanie McMahon y Triple H, pero la realidad es que nada es seguro. Pues hace tiempo Punk tuvo un contrato para el programa WWE Backstage de Fox Sports, lo que hacía a muchos pensar que sería el regreso del luchador, lo que no sucedió.

Sin embargo, el mismo Johnson aseguró que sí hubo un acercamiento en algún momento, pero no sabe si hubo un acuerdo entre las partes.

«Se desconoce si este acuerdo está extremadamente ligado a una futura firma con WWE, pero fuentes de la compañía afirman que Punk tuvo una reunión telefónica con Triple H a finales de la semana pasada, antes de las fiestas navideñas. La conversación fue descrita como muy ‘amistosa’ y ambas partes acercaron posiciones».

Las cosas entre CM Punk y AEW están tensas, después que el luchador tuviera un enfrentamiento con Kenny Omega y The Young Bucks tras All Out. Desde entonces no se ha sabido nada de él, pues fue suspendido y además atraviesa una lesión.

Por su parte, Tony Khan no ha dado a conocer nada sobre una posible continuación del acuerdo entre el luchador y la empresa.