CM Punk: «Todos intentan ponerse a mi altura»

El actual Campeón Mundial de Peso Completo en la WWE, CM Punk, se pronuncia sobre su reciente victoria para defender el título ante Bron Breakker en Raw.

► CM Punk venció a Bron Breakker

El «Mejor del Mundo» visitó hoy FOX 5 New York y allí, entre otros temas, le preguntaron por el combate con el integrante de The Vision, empezando con que pudo salir de él:

«Sí, lo hice, sobreviví«.

Continuando con que en realidad no lo hizo ileso; por ejemplo, en el show se le vio con un moratón en la oreja:

«Son cosas que pasan. Anoche luché contra un maniático que quería matarme«.

Y concluyendo con la cuestión de que Breakker quiere hacer que su rivalidad sea personal, como se ha visto antes o en el propio show dedicado en parte a Stranger Things:

«Todos intentan ponerse a mi nivel y meterse en lo personal. Creo que eso es lo que le gusta a la gente. Hay un viejo dicho: las rivalidades personales venden, y eso es exactamente lo que estamos tratando de hacer.»