CM Punk: «El tiempo cura todas las heridas»

Quizá el tiempo no cura todas las heridas pero las de CM Punk con WWE eran grandes y profundas y acabaron haciéndolo. Después de mucho tiempo enfadado aún dentro de la compañía, de haberse ido con una demanda de por medio, de años de críticas, incluyendo las que realizó desde AEW… Se curaron. Eso es precisamente lo que señala el «Best in the World» en una reciente entrevista con TNT Sports durante su visita al reciente evento UFC 298.

► «El tiempo cura todas las heridas»

«Creo que es solo cuestión de tiempo. El tiempo lo es todo. Luché durante mucho tiempo antes de firmar un contrato con la WWE. Estuve en la carretera durante diez años, sin descanso alguno. Eso pasa factura. Creo que una de las cosas que nunca hice antes fue tratar de equilibrarlo todo. Creo que muchos luchadores hacen eso. El equilibrio es clave. Pero cuando eres joven y quieres seguir adelante, y tienes que aprovechar todas las oportunidades que se te presentan, no puedes decir que no. Luego, después de un tiempo, te quemas.

«Así que me quemé hace 10 años. Me fui. Hice otras cosas. Tuve la oportunidad de hacer muchas otras cosas geniales y luego el tiempo cura todas las heridas. Poco a poco comienzas a darte cuenta de que muchas de las cosas que sucedieron hace 10 años no importan. Las personas cambian y van y vienen. Ahora hay diferentes personas a cargo. Tal vez pueda regresar y encajar como un viejo zapato. Es bueno estar de vuelta y estoy súper feliz de que haya sucedido. La forma en que regresé y lo grande que ha sido nunca podría haber sido lo que fue sin toda la otra basura. Así es la vida. Me desperté esta mañana, así que es un buen día».