CM Punk: «Tengo las emociones a flor de piel»

CM Punk habla del regreso de su esposa AJ Lee a WWE, la dinámica emocional de sus rivalidades, y su amor por los deportes de Chicago camino a Wrestlepalooza, donde la pareja se enfrentará a los también enamorados Seth Rollins y Becky Lynch, quienes además ostentan el Campeonato Mundial de Peso Completo y el Campeonato Femenil Intercontinental.

► En palabras de CM Punk

Sobre sí mismo

“Pero no soy cualquier hombre. No soy cualquier superestrella. Soy CM Punk. Y no hay nadie en el mundo que sea mejor que yo. No hay nadie en el mundo que sea más inteligente que yo.”

Regreso de su esposa AJ al ring

“Estoy sesgado, obviamente. Pero antes de ser el Sr. Méndez, antes de ser el esposo de AJ, fui un fanático. Así que es emocionante para mí como fan de la lucha libre poder experimentar todo esto junto a los fans, porque su regreso después de 10 años fue algo muy grande.” “En el panorama de la lucha libre, después de que yo regresé, hubo una agente libre en esa órbita que pudo haber hecho los mismos números, o incluso mayores que yo, y esa era ella. Así que estoy emocionado.” “Lo interesante es, ¿como esposo debo darle consejos? ¿Me escucha? No sé. Honestamente, le dije que ese lugar había cambiado 180 grados, quizá 360, no sé, respecto a cuando ella lo dejó. Todos los luchadores que crecieron viéndola, que entraron en el negocio por ella, fueron inspirados a seguir sus sueños porque ella siguió los suyos en un escenario tan grande. Estar ahí y presenciarlo fue otra parte divertida. Solo tuve que explicarle que tienes que verlo para creerlo.”

Rivalidades y dinámica emocional

“Creo que eso cambia la dinámica. Una de las cosas que siempre les digo a las personas es que lo que hacemos trata sobre la emoción. Trato de que la audiencia sienta lo que yo siento, de que experimente lo que estoy experimentando.” “A veces es difícil, pero en este caso es más fácil porque todos tienen a alguien a quien aman y por quien se preocupan. Han estado en situaciones donde hay un problema frente a ellos que no pueden resolver, o alguien a quien les gustaría golpear pero no pueden. Así entienden a estos personajes, los roles y la situación, lo que hace que la emoción se sienta más intensa.” “Sé que estaré con emociones a flor de piel y como un nervio expuesto viendo a mi esposa, por ejemplo el lunes, cuando la lanzaron sobre su cuello. Me asusté. Sé que eso es posible, pero ella es una superheroína. No querría a nadie más en mi esquina.”

Deportes y pasión por Chicago

“Oye, los Cubs acaban de clasificar a los playoffs, así que estoy completamente con el béisbol.” “Seth Rollins es un gran fan de los Bears y, siendo yo nacido y criado en Chicago, mientras él es de Idaho o algún lugar así, me disgusta que él apoye a los Bears. Me encanta que estén 0-2 ahora porque le causa dolor y no quiero que experimente alegría en ningún aspecto de su vida.”