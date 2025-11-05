CM Punk sobre su regreso: «Ha sido un sueño»

CM Punk volvió a la WWE en el 2023 y ha reiterado una y otra vez que la WWE es un lugar diferente al que dejó hace más de una década, y ha explicado cómo él también ha cambiado, especialmente en cuanto a su enfoque creativo, donde incluso ya no siente la necesidad ni desesperación de tener un Campeonato, sino que más bien se ha enfocado en la calidad de sus rivalidades. Sin embargo, su esfuerzo y dedicación en esta nueva etapa le ha valido la recompensa de ser nuevamente el Campeón Mundial de Peso Completo, luego de que Seth Rollins dejara vacante el título.

► CM Punk compara la lucha libre con el hockey sobre hielo

Un día después de lograr el Campeoanto Mundial de Peso Completo en WWE Saturday Night’s Main Event, CM Punk regresó al Delta Center de Salt Lake City para disfrutar de otra de sus pasiones: el hockey profesional (NHL). Durante los intermedios del partido entre los Utah Mammoth y los Tampa Bay Lightning, «The Second City Saint» fue entrevistado por el comentarista Nick Olczyk, y utilizó términos de hockey para explicar su actual etapa en la WWE, que comenzó en noviembre de 2023.

«Cada día ha sido un sueño. Sinceramente, cada día es motivo de gratitud. Obviamente, me encanta el hockey. De hecho, veo un paralelismo entre mi carrera en la lucha libre y el hockey. Ahora soy el veterano del grupo, y me alegra poder ponerme los patines y tener el privilegio de compartir el vestuario y los pasillos con muchas jóvenes estrellas con talento. Ver a todos los aficionados, todos los lugares que he visitado por todo el mundo varias veces, poder revivir esos momentos y ver a jóvenes y veteranos… todos amamos la lucha libre, es genial. Ha sido un sueño».

Como oriundo de Chicago y fanático de la NHL, Punk ha sido un fiel seguidor de los Chicago Blackhawks desde hace mucho tiempo, e incluso estuvo presente en el desfile de celebración del campeonato de 2015 como corresponsal de Comcast Sportsnet.