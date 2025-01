CM Punk sobre los aficionados: «No tienen idea»

Recientemente salió a la luz una entrevista de 12 años de antigüedad, donde CM Punk, en caliente se despachó con varios de sus críticos en redes sociales.

El contexto es que, de cara a WrestleMania 29, The Undertaker enfrentaría a Punk.

La construcción en pantalla de esa rivalidad, levantó algo de polémica entre aficionados por el personaje irrespetuoso que interpretaba Punk.

En entrevista con Peter Rosenberg, en el fin de semana de WrestleMania 29, salió la siguiente charla.

Obviamente hilando a partir de lo visto en pantalla de la rivalidad entre «The Cookie Monster» y «The Deadman Walking».

Rosenberg inició elogiando el trabajo de Punk en televisión.

A lo que Punk respondió.

Rosenberg continuó.

Finalmente Punk lo dejó salir.

“Claro. Claro, pero, ¿Es realmente ‘Cheap’ [Simplón]? ¿Es realmente ‘Cheap Heat’ [Enojar al público con algo simplón], sabes a lo que me refiero? Como, la gente dice que es como el ‘Heat’ [Provocamiento] más auténtico. La gente me dice eso todo el tiempo, pero no saben. ¿Sabes? Este es mi mayor problema con los supuestos fanáticos y cosas así: tienen estas palabras en su léxico que leen en internet de alguien como Meltzer o algo por el estilo, y las usan fuera de contexto. No tienen idea de lo que significa, ¿Me hago entender?

“Y en realidad, le dije esto a uno de nuestros escritores una vez. Me dijeron algo como: ‘Oh, y luego vas a hacer esto, y luego vas a obtener ‘Heat’ [Rechazo del público] Y yo dije: ‘Para. No, no, así no funciona. Ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. No tienes idea de lo que significa esa palabra’.

“Y estas personas andan diciendo: ‘Oh, no necesita hacer esto, y Paul Bearer, ya sabes, es una falta de respeto, y es solo ‘Cheap Heat’ [Reacción barata]. Y no, no lo es. No sabes qué es el ‘Heat’. No sabes qué es el Cheap Heat. Cállense y vean el show.”