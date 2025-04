CM Punk habla de una variedad de temas camino a su lucha estelar con Roman Reigns y Seth Rollins en la primera noche de WrestleMania 41 durante una entrevista con nuestros compañeros de Metro de la cual a continuación resaltamos los momentos más interesantes.

► Si no fuera luchador

«Estaría muerto o en prisión ahora mismo, al 100%, y he evitado la cárcel por poco varias veces. Realmente no lo sé, me resulta difícil decir: ‘Me interesaba esto’ y ‘Me interesaba aquello’, ‘Quizás habría hecho esto’. Hoy en día les preguntas a los niños qué quieres ser de mayor. Y, por desgracia, creo que muchos dicen: ‘Quiero ser famoso’. Eso es una mi*rda. La fama es una mi*rda. La fama es un efecto secundario del éxito en lo que hago. Quería ser luchador. Nunca dije que quería ser millonario. Nunca dije que quería ser una Superestrella de la WWE. Quería ser luchador. Me compré unas botas y empecé a luchar«.

► Luchando con Eddie Guerrero en la escena independiente

«Estaba muy triste. Lo habían despedido y estaba en proceso de divorcio. No sabía cuándo iba a ver a sus hijos. Y cuando estás en la cima como él, al volver, y verlo trabajando en bandas independientes, hay una parte de ti que dice: ‘Lo siento por este tipo. Está aquí. Está trabajando conmigo en el Columbus Hall de Indianápolis’. Pero él luchó conmigo como si fuera el evento principal de WrestleMania. Antes podía simplemente levantar el teléfono, llamarlo y decirle: ‘Hola’. Me enseñó que no se trata de movimientos, sino de cuándo los haces. Me enseñó sobre la conexión entre tus fans y cómo crear emociones. Me enseñó muchísimo; trabajar con él fue una experiencia invaluable«.

► John Cena

«Tenía gripe, fiebre y estaba furioso (cuando ambos se enfrentaron en Monday Night Raw en 2013 en un combate que muchos fans ven como su estelar en WrestleMania). Dije: ‘Bueno, este es el evento principal de WrestleMania’. Así que nadie me podía decir nada, hice lo que quise. Probablemente fue el mejor combate de mi carrera. Había una energía increíble y un ambiente vibrante en el estadio. Creo que en parte se debe a que en ese momento de mi carrera estaba lleno de ira. Me hizo levantarme de la cama».

► El futuro

«Lo de Netflix es interesante porque creo que quieren encontrar proyectos específicos no solo para mí, sino también para otras Superestrellas que creen que pueden tener un gran impacto. Me encantaría hacer cosas con Cena. Me encantaría hacer cosas con cualquiera, de verdad. Estoy aquí para aprender. Y en ese sentido, soy un artista. Quiero hacer cosas que me llenen. «No (piensa en retirarse con una gira como Cena), porque nunca se sabe qué va a pasar. Si me hubieras preguntado a los 26 si estaría luchando a los 46, habría dicho: ‘Ni hablar’. El negocio ha cambiado mucho, los kilómetros que recorrimos durante años y años y años, y ahora estamos aquí, y luchamos quizás una vez al mes, hacemos un espectáculo a la semana».

► WrestleMania 41

«Una parte de mí piensa: ‘Envuélveme en plástico de burbujas camino a WrestleMania’. Pero esto es un negocio difícil, las lesiones ocurren. Simplemente quítate eso de la cabeza. Eres más duro de lo que probablemente crees. Simplemente sigue adelante y haz lo de siempre».