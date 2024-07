CM Punk: «Si WWE hubiera sido así en 2014, nunca me habría ido»

Lo hemos normalizado con el paso del tiempo, pero no por ello deja de resultar chocante ver a CM Punk como uno más en WWE. Y eso que todavía realmente el veterano se ha dejado ver de forma discreta sobre el producto, considerando la lesión sufrida durante su combate de redebut en Royal Rumble 2024.

Casi sin darnos cuenta, Punk suma ya ocho meses bajo su nueva etapa. Y de momento, ya es un récord para él que en este tiempo no se haya informado de ningún problema tras bambalinas. Al contrario. Todos los reportes señalan la gran actitud del «Best in the World» fuera de cámara, sabedor de, con 45 años, estar ante su último tren en pos de despedirse por todo lo alto de la lucha libre.

► La «nueva» WWE

Desde el cambio de guardia en la dirección creativa de WWE dos años atrás, Triple H y Cía han vendido a los medios que se trata casi de una compañía nueva, intentando alejarse de las graves acusaciones vertidas no sólo hacia Vince McMahon, sino hacia varios nombres, como «The Game», hoy al frente del producto. Una «renovación» más obligada por las circunstancias que otra cosa.

Y Punk, quién lo diría, como buen hombre de empresa, también vende tal discurso durante su reciente entrevista con Denise Salcedo en la Comic-Con de San Diego, recordando por qué dejó WWE hace una década.

«Sinceramente, si WWE hubiera sido así entonces, nunca me habría ido. Todas las cosas que pasaron, todas las discusiones y el choque de cabezas, estar lesionado y quemado, y sentir que la gente en la gerencia no me escuchaba. Eso no lo hay en el entorno actual. No quiero malgastar el tiempo pensando, ‘Oh, debería haber hecho esto, podría haber hecho aquello’. Pienso que lo que hace mi retorno tan especial es por toda la historia, por todo el tiempo que pasó. Ahora estamos aquí y es un momento feliz para mí».