CM Punk: «Seth Rollins no será un réferi justo»

CM Punk está de regreso a WWE tras su cirugía de tríceps y ya está listo para luchar en el próximo gran evento premium de WWE, denominado SummerSlam 2024, en donde por fin enfrentará a su gran rival, Drew McIntyre.

Aunque no le gusta para nada a Punk que Seth Rollins, otro de sus enemigos, vaya a ser el réferi especial invitado para su combate. Así lo reveló Punk en una reciente entrevista con el programa First Take de ESPN. Estas fueron sus declaraciones:

► CM Punk opina de que Seth Rollins sea réferi especial de su lucha ante Drew McIntyre

“No creo que él vaya a ser justo… No sé si tengo la capacidad de estar nervioso por eso porque estoy nervioso por muchas otras cosas que se avecinan para el sábado. Casi no puedo preocuparme por eso”.

SummerSlam 2024 se realizará este sábado 3 de agosto desde el Cleveland Browns Stadium en Clevelnad, Ohio.